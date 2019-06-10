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Минфин готов к введению акциза на электронные системы нагревания табака
14 июня в 15:43 Торговля 0 165 Васильева Елена
Министерство финансов готово к введению акцизного сбора на электронные системы нагревания табака. Об этом журналистам рассказал глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
В ответ на вопрос о целесообразности введения акциза на данный вид продукции, он сказал: «Мы будем обсуждать, мы пока не видели конкретных предложений Минздрава на этот счет».
Сазанов пояснил: «У нас сейчас подакцизными являются одноразовые устройства и жидкости, которые используются в многоразовых устройствах. Мы полагали, что, таким образом, мы облагаем все вредные продукты, потому что само по себе многоразовое устройство, какой вред оно вносит? Но, если Минздрав считает, что это нужно облагать, то мы готовы рассмотреть предложения с обосновывающими материалами».
В конце мая текущего года правительственной комиссией по законопроектной деятельности был одобрен проект закона о введении акцизного сбора на электронные системы доставки никотина (вейпы и электронные сигареты). Электронные системы нагревания табака не были внесены в список подакцизных товаров.
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