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Подорожание черного хлеба связано с ростом цен на зерно
Сегодня в 16:16 Торговля 0 90 Васильева Елена
Руспродсоюз связал рост цен на черный хлеб с ростом стоимости зерна, который произошел в период с января по март 2019 года. Об этом информагентству ТАСС заявила представитель ассоциации Ирина Нагайцева.
Издание РБК ранее сообщало, ссылаясь на данные Росстата, что с января по июль хлеб в магазинах подорожал на 7,7% в сравнении с аналогичным периодом 22018 года. Больше всего выросла стоимость черного хлеба - на 9,6%.
Нагайцева сказала: «Рост цен на полке в первом полугодии является отложенным повторением оптовой динамики. Его причина заключается в повышении цен на зерно, которое началось еще в августе прошлого года. С января по март мы наблюдали новый виток роста цен на сырье».
Она также отметила, что это повлияло, в свою очередь, на себестоимости, а также отгрузочной цены хлеба. Она добавила: «Ввиду достаточно длительной процедуры согласования изменения цен в торговых сетях, на полке данные изменения мы смогли увидеть на протяжении первого полугодия».
Руспродсоюз в начале текущего года сообщил о росте стоимости пшеничной муки, на которую припадает треть себестоимости хлеба, на 30% в течение прошлого года. Тогда же ассоциация спрогнозировала подорожание хлеба на 6-7%. Минсельхоз, в свою очередь, заявил, что подорожание хлеба соответствует инфляционному уровню, а конечная его цена мало зависит от цены муки.
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