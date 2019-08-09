Минсельхоз РФ против запрета уничтожения санкционных продуктов

Министерство сельского хозяйства РФ выступило против инициативы ввести запрет уничтожения продуктов, запрещенных к ввозу, подчеркнув, что это может спровоцировать нелегальный оборот таких товаров. Такой ответ был дан министерством на запрос комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству «о возможности введения запрета на уничтожение и захоронение пригодных к употреблению продуктов», который был направлен после полученного от нижней палаты парламента протокольного поручения.



В письме замглавы Минсельхоза Оксаны Лут, копия которого имеется в распоряжении информагентства ТАСС, сказано: «Запрещенная к ввозу продукция ввозится в РФ, как правило, в сопровождении поддельных сопроводительных документов либо такие документы отсутствуют, что может привести к риску причинения вреда жизни и здоровью граждан, высоким рискам заноса на территорию страны опасных карантинных организмов и болезней животных, что в свою очередь ставит под угрозу безопасность РФ».



Она считает, что запрет на уничтожение «может создать дополнительные условия для нелегального оборота запрещенных к ввозу товаров, в том числе представляющих потенциальную опасность в связи с нарушением правил ввоза товаров». Имеется в виду «отсутствие либо недостоверность документов, подтверждающих происхождение, ветеринарных и фитосанитарных сертификатов, а также маркировки».



Лут, кроме того, отметила, что согласно российскому законодательству «специальные экономические меры носят временный характер, а конкретные действия в рамках специальных экономических мер могут меняться в соответствии с развивающейся внешней экономической и политической обстановкой». Поэтому «Минсельхоз России в отношении запрещенной к ввозу продукции придерживается позиции по уничтожению такой продукции», говорится в письме.



Данный вопрос был поднят в правительстве по инициативе «Справедливой России». Лидер фракции Сергей Миронов ранее отмечал, что «санкционные продукты не должны попадать на рынок, запрет на торговлю ими абсолютно обоснован». Однако депутат считает, что «не обязательно давить их бульдозерами», «удобрять едой землю». Он высказал мнение, что «санкционные продукты, если они качественные, можно передавать в социальные учреждения, просто раздавать нуждающимся».



В ответ на запрос Совета при президенте РФ по правам человека Роспотребнадзор ранее предложил разработку нормативных актов «о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу». Вице-премьер Алексей Гордеев после этого внес предложение о проработке вопроса о применении изъятых товаров, если их качество не вызывает сомнений, но с оговоркой, что «это требует обсуждения». Роспотребнадзор позднее однозначно высказался за безусловное изъятие запрещенной к ввозу в Россию пищевой продукции.