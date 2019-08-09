Предварительный национальный стандарт на школьную форму будет утвержден в 2020 году

Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) будет введен для школьной формы в 2020 году. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров газете «Известия».



Он пояснил: «В стандарте будут прописаны параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани и подкладки».



Стандартом будут также утверждены требования к стойкости и прочности материалов, способности изменяться в размере после стирки и образовывать катышки.



Перед принятием ГОСТа новый стандарт будет действовать в течение ограниченного периода для проверки норм на практике.



Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору школьной формы перед началом учебного года. Они, в частности, рекомендуют обращать внимание на состав тканей и тщательно проверять маркировку.