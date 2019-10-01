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Роскачество предлагает ограничить маркировку метками «био» и «эко»
3 сентября в 12:44 Торговля 0 166 Васильева Елена
Роскачество предложило ввести запрет на свободную маркировку продуктов метками «био», «эко» и «фермерский». Первые два понятия, по сообщению Роскачества, необходимо применять исключительно к органической продукции, а понятие «фермерский» должно быть четко определено и к нему должны быть прописаны требования. Об этом сегодня сообщила газета «Известия», ссылаясь на пресс-службу Роскачества.
На данный момент термины «био», «эко» и «фермерский» законодательно не закреплены, а требований к маркированным ими продуктам нет. Производители не должны подтверждать полезность своих продуктов. Благодаря отсутствию регулирования, недобросовестные производители вводят потребителей в заблуждение, продавая дороже маркированные товары, ничем не отличающиеся от обычных.
Роскачество ранее обозначило данную проблему в направленном в Роспотребнадзор письме. Понятия «эко» и «био» должны быть приравнены к произведенным без химикатов органическим продуктам. К понятию «фермерский» должны быть введены четкие требования, а также выработан порядок подтверждения данной маркировки.
Эксперты Роскачества утверждают, что изменеия должны быть законодательно закреплены, а к маркированным метками «эко» и «био» продуктам должны быть выработаны ГОСТы.
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