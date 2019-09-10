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Продажа алкоголя в жилых домах будет запрещена
17 сентября в 10:46 Торговля 0 199 Васильева Елена
Российское правительство положительно отзывается об инициативе депутатов «Единой России», подготовивших законопроект, которым предусматривается запрет кафе, барам и ресторанам, расположенным в небольших, площадью менее 20 квадратных метров, помещениях жилых домов, на продажу алкогольных напитков. Об этом сообщила сегодня газета «Коммерсантъ», ссылаясь на подписанный вице-премьером Константином Чуйченко правительственный отзыв.
Ссылаясь на авторов законопроекта, издание сообщает: «Население негативно относится к размещению кафе и баров в зонах жилой застройки, а из-за частых нарушений порядка на прилегающих к домам территориях, во дворах и детских площадках, поступают многочисленные жалобы».
В кабмине отмечают, что ограничение площади зала обслуживания, вероятно, скажется на добросовестных предпринимателях отрицательно, может также привести к снижению конкуренции и закрытию заведений. Правительство, однако, «концептуально» поддержало данную инициативу, но при ее доработке ко II чтению в Государственной Думе.
Пресс-служба правительства подтвердила «Коммерсанту», что отзыв был направлен в Госдуму. По информации издания, законопроект будет 18 сентября рассмотрен комитетом Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
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