Эксперты: стоимость новых автомобилей выросла на 76% за пять лет

Стоимость новых автомобилей в РФ в течение последних пяти лет выросла на 76%, сказано в результатах исследования аналитического агентства «Автостат».



В сообщении сказано: «По результатам исследования динамики цен на новые легковые автомобили в России эксперты аналитического агентства «Автостат» пришли к выводу, что их стоимость в нашей стране за последние пять лет выросла на 76%».



Исследование выявило, что рост цен на автомобили полностью компенсировал снижение курса национальной валюты по отношению к мировым валютам. Эксперты считают: «С большой долей вероятности, цены на автомобили продолжат расти, правда, уже за счет других факторов. В частности, одной из очевидных и постоянных причин является инфляция, которая никуда не исчезает».



В исследовании сказано, что цены наиболее активно росли с конца 2014 по начало 2015 годов, именно в этот период было наиболее резким снижение курса рубля. Значительное повышение наблюдалось также в первом полугодии 2016 и 2017 годов.



В начале 2019 года производители автомобилей компенсировали рост ставки НДС до 20%, рост цен, затем, происходил постепенно.



Эксперты считают: «Поскольку российский рынок с начала года демонстрирует постоянное падение, вероятнее всего, не стоит ожидать резкого скачка цен и в дальнейшем».