Роскачество проверило качество воды для детей

Роскачеством проведена проверка воды для детей, в ходе которой выявлено, что вся проверенная продукция является качественной и безопасной. Об этом сказано в сообщении организации.



Была исследована 21 наиболее популярная марка воды для детей в возрасте от 0 до 3 лет в ценовой категории от 14 до 119 рублей. Для проверок отобрали воду российского производства в таре от 0,33 до 6 литров.



Были проверены 109 показателей безопасности и качества. В сообщении сказано: «Согласно итогам испытаний, вся исследованная вода оказалась безопасной и качественной. Ее действительно можно назвать «детской», она соответствует более жестким требованиям по количеству тяжелых металлов в составе, таких как кадмий и ртуть».



Эксперты отмечают, что для очистки использовались только щадящие методы очистки, вся вода также полностью соответствует обязательным требованиям природного происхождения. Кроме того, 10 из 21 торговой марки соответствуют не только обязательным требованиям к качеству и безопасности, но и опережающим требованиям добровольного стандарта Роскачества.



В ходе проверок в составе воды не было обнаружено ни опасных микроорганизмов, ни представляющих опасность веществ. В Роскачестве подчеркнули, что детскую воду кипятить перед употреблением не требуется, она готова к употреблению и полностью безопасна.



Проверки, однако, выявили нарушения в маркировке воды для детей: в продукции некоторых производителей количество калия, йода и фтора отличалось от заявленного. В Роскачестве добавили, что производители, в маркировке которых были выявлены недочеты, уже внесли необходимые изменения как в маркировку, так и в технологию производства.