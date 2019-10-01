Роспотребнадзор: контрольные закупки выявляют нарушения в практически 90% случаев

Проведение контрольных закупок являются мощным инструментом, который позволяет выявлять нарушения в девяти случаях из десяти. Об этом руководитель ведомства Анна Попова заявила в ходе выступления на пленарном заседании Совфеда в рамках «правительственного часа».



Она сказала: «Контрольная закупка – очень мощный инструмент, которым вы нас вооружили с начала этого года, и мы начали с ним работать. При контрольной закупке мы обнаруживаем нарушения почти в 90% случаев, нарушения на грани уголовных, мы передаем в следственные органы достаточно часто».



Попова также рассказала о готовящемся совместно с Банком России письме, в котором говорится о необходимости проведения контрольных закупок в качестве мониторинговой меры еще до появления жалоб. На данный момент такие закупки проводятся исключительно после обращения.