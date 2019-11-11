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Цены на гаджеты в РФ могут вырасти на фоне обязанности устанавливать российское ПО
25 ноября в 16:47 Торговля 0 590 Иван Тихонов
Уже в 2020 году цены на смартфоны в РФ могут вырасти на фоне вступления в силу поправок к закону «О защите прав потребителей», предусматривающих обязательную предустановку отечественного ПО на электронные гаджеты. Эксперты также высказывают опасения того, что норма закона спровоцирует уход с рынка ряда производителей электроники и, как результат, рост «серого импорта».
Аналитики полагают, что первым производителем, который покинет российский рынок после вступления в силу поправок, с вероятностью 90% станет Apple, пишут «Известия». Это может коснуться таких продуктов, как iPhone и «яблочных» компьютеров. Американская компания отвечает за безопасность собственных приложений в гаджетах, а при установке сторонних приложений оперативное исправление ошибок представляется невозможным. Вдобавок, с полок могут исчезнуть бюджетные продукты на платформе Android Go.
В свою очередь, первый зампред комитета ГД по экономической политике и по совместительству соавтор поправок к закону Гутенев Владимир считает, что новые требования станут импульсом развития отечественного софта, что непременно приведет к созданию новых рабочих мест и росту доходной части бюджета.
Напомним, конкретные требования к производителям пока еще находятся на стадии разработки и обсуждения.
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