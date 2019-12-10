Главная > Торговля

Вопрос о снижении порога беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа будет обсуждаться на совете ЕАЭС

Сегодня в 17:06 Торговля 0 108 Иван Тихонов
1 Изображение

Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил о планах рассмотрения вопроса о снижении порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных онлайн-магазинов в рамках совета глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Поручение о проработке вопроса с партнерами из ЕАЭС дал сам глава кабмина.

Инициатива о поэтапном снижении порога беспошлинного ввоза товаров до 20 евро к 2022 году поступила от первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, пишет «Ъ». На первом этапе, с 1 января 2020 года, беспошлинный порог должен быть снижен до 100 евро за посылку; на втором (с 1 января 2021 года) – до 50 евро за посылку с установленной единой ставкой пошлины в размере 15% превышения стоимости над беспошлинным порогом, а на третьем этапе (с 1 января 2022 года) министр финансов предлагает снизить порог до 20 евро с аналогичной ставкой. Предполагается, что озвученные правила будут действовать во всех странах ЕАЭС.

Напомним, с 1 января текущего года порог беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа составляет 500 евро. При этом действует ограничение по весу: не более 31 кг за один календарный месяц. Посылки, превышающие обозначенные лимиты, облагаются дополнительной пошлиной в размере 30% от суммы превышения.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Доллар и евро разошлись по сторонам

Сегодня в 15:59 Финансовые рынки

Госдума поставила точку в вопросе «банковского роуминга»

Сегодня в 15:27 Банки и кредитование

«Заморозка» накопительной части пенсии продлена еще на год

10 декабря в 17:13 Государство

Граждан порадуют новым сервисом электронного договора купли-продажи автомобилей

10 декабря в 15:42 Транспорт
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Налог для самозанятых шагает по стране На рынке страхования жизни останутся только самые сильные игроки – ВСС Президент РФ надеется на взаимоприемлемое решение вопроса по транзиту газа в Европу через Украину Правительство поможет многодетным семьям в выплате жилищных ссуд Практику удержания долгов с пенсий россиян могут упразднить

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Top.Mail.Ru