Вопрос о снижении порога беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа будет обсуждаться на совете ЕАЭС

Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил о планах рассмотрения вопроса о снижении порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных онлайн-магазинов в рамках совета глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Поручение о проработке вопроса с партнерами из ЕАЭС дал сам глава кабмина.



Инициатива о поэтапном снижении порога беспошлинного ввоза товаров до 20 евро к 2022 году поступила от первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, пишет «Ъ». На первом этапе, с 1 января 2020 года, беспошлинный порог должен быть снижен до 100 евро за посылку; на втором (с 1 января 2021 года) – до 50 евро за посылку с установленной единой ставкой пошлины в размере 15% превышения стоимости над беспошлинным порогом, а на третьем этапе (с 1 января 2022 года) министр финансов предлагает снизить порог до 20 евро с аналогичной ставкой. Предполагается, что озвученные правила будут действовать во всех странах ЕАЭС.



Напомним, с 1 января текущего года порог беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа составляет 500 евро. При этом действует ограничение по весу: не более 31 кг за один календарный месяц. Посылки, превышающие обозначенные лимиты, облагаются дополнительной пошлиной в размере 30% от суммы превышения.