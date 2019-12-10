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Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на продукты из собственного бюджета
16 декабря в 16:39 Торговля 0 230 Иван Тихонов
Компания «РИА Рейтинг» обнародовала результаты исследования бюджетов, рассчитанных на покупку продуктов питания, жителей 40 европейских стран. В рейтинге трат на питание Россия заняла 31-ю строчку: в среднем россияне тратят на продукты треть своего бюджета (30.2%).
Согласно данным исследования «РИА Рейтинг», наименьший размер расходов на питание у жителей Люксембурга – 8.4% бюджета, а наибольший (половина бюджета домохозяйства) – у жителей Украины. В тройку самых низких бюджетов также вошли Нидерланды и Великобритания – по 10.6%.
Замыкают список, кроме Украины, такие государства, как Казахстан, где жители в среднем на покупку продуктов питания тратят 47.5%, Молдавия, где бюджет на продукты составляет 43.8%, Северная Македония – 37.8%, а также Болгария – 36.5%, пишут РИА Новости.
Кроме того, аналитики выяснили, как разнятся бюджеты на продукты питания домохозяйств в регионах России. Наивысший показатель расходов зафиксирован в Ингушетии и Дагестане – 57.9% и 53.8%; самый низкий – в Москве (24.5%), Ханты-Мансийском АО (23.1%) и Татарстане (21.8%).
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