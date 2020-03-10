Россияне ринулись за онлайн-покупками

В рамках пресс-конференции президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов сообщил о буме онлайн-продаж в РФ на прошлой неделе. Он поясняет ситуацию переходом граждан на дистанционную работу, а также самоизоляцию.



«На предыдущую неделю пришелся просто невероятный бум заказов, потому что огромное количество компаний перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Часть сознательных граждан, которые вернулись из других стран, находятся сейчас в режиме изоляции. Они ведут себя, на мой взгляд, абсолютно правильно, потому что не подвергают жизни и здоровье других людей опасности», - передают слова г-на Соколова РИА Новости.



Глава АКИТ уточнил, что наиболее популярными товарами в интернете стали продукты питания, онлайн-продажа которых увеличилась кратно, а также аксессуары для работы на дому (гарнитура, клавиатуры и пр.) и товары для детей (детское питание, подгузники).