Правительство заботится о доступности масок и перчаток для населения

Правительство утвердило постановление об ограничении цен на продажу медицинских изделий. Речь идет о медицинских масках, перчатках, респираторах, марле, защитных комплектах одежды, одноразовых комплектах из нетканых материалов, а также индивидуальных комплектах гражданской защиты для оказания медико-санитарной и первичной помощи.



Согласно обнародованному постановлению, цены на вышеперечисленные медицинские изделия на каждом этапе продажи не могут повышаться более, чем на 10%, и не более, чем на 10 копеек за штуку. На практике это означает, что размер оптовой надбавки при закупке не может превышать 10% от себестоимости или закупочной цены; сюда включена цена поставщика, таможенные, логистические и транспортные расходы.



Координатором по обеспечению потребности населения в медицинских товарах назначена корпорация «Росхимзащита», которая будет ответственна на опт. Контролем над реализацией положений постановления займутся органы исполнительной власти.



Необходимость введения ограничений возникла на фоне сообщений СМИ о дефиците вышеуказанных товаров в аптеках, а ФАС зафиксировала сокращение запасов масок у оптовых поставщиков, пишут «Известия», и пригрозила штрафами при обнаружении картельного сговора.



Документ вступил в силу со дня опубликования (сегодня, 6 апреля) и будет действовать в течение 90 календарных дней.