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Правительство заботится о доступности масок и перчаток для населения

Сегодня в 15:55 Торговля 0 148 Иван Тихонов
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Правительство утвердило постановление об ограничении цен на продажу медицинских изделий. Речь идет о медицинских масках, перчатках, респираторах, марле, защитных комплектах одежды, одноразовых комплектах из нетканых материалов, а также индивидуальных комплектах гражданской защиты для оказания медико-санитарной и первичной помощи.

Согласно обнародованному постановлению, цены на вышеперечисленные медицинские изделия на каждом этапе продажи не могут повышаться более, чем на 10%, и не более, чем на 10 копеек за штуку. На практике это означает, что размер оптовой надбавки при закупке не может превышать 10% от себестоимости или закупочной цены; сюда включена цена поставщика, таможенные, логистические и транспортные расходы.

Координатором по обеспечению потребности населения в медицинских товарах назначена корпорация «Росхимзащита», которая будет ответственна на опт. Контролем над реализацией положений постановления займутся органы исполнительной власти.

Необходимость введения ограничений возникла на фоне сообщений СМИ о дефиците вышеуказанных товаров в аптеках, а ФАС зафиксировала сокращение запасов масок у оптовых поставщиков, пишут «Известия», и пригрозила штрафами при обнаружении картельного сговора.

Документ вступил в силу со дня опубликования (сегодня, 6 апреля) и будет действовать в течение 90 календарных дней.
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