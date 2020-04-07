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Производители и поставщики продуктов питания намерены повысить цены
7 апреля в 16:05 Торговля 0 151 Иван Тихонов
Производители и поставщики продуктов питания на отечественный рынок считают целесообразным пересмотр закупочных цен. В перечень товаров, стоимость которых может увеличиться на 15-20%, войдут макаронные изделия, консервы, хлебобулочные изделия, кофе и чай, специи. Об этом сообщили в «Руспродсоюзе».
По словам профучастников, себестоимость товаров изменилась из-за валютных колебаний, а также сложностей, возникающих на фоне распространения COVID-19 (например, транспортировка). Цена упаковки и других составляющих товара увеличилась, что не может не отразиться на ценнике. ФАС уже рассмотрела предложения производителей и поставщиков и не нашла спекулятивных намерений, пишут «Известия».
Так, в ближайшей перспективе на 5-15% может увеличиться закупочная цена макаронных изделий. Из-за подорожания транспортировки зерна себестоимость хлеба выросла на 5-7%. Удорожанию подлежат также рыбные продукты, 50% которых на российском рынке – это импортное сырье.
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