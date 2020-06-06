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Оборот МСП в мае сократился более чем на 40%

5 июня в 16:02 Торговля 0 229 Иван Тихонов
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Согласно данным анализа онлайн-касс ИТ-компании «Эвотор», в мае выручка малого и среднего бизнеса сократилась на 41% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Наибольшие потери пришлись на сегмент непродовольственной торговли, где оборот сократился на 70% по средним показателям, а также сегмент товаров повседневного спроса – здесь оборот сократился на 25%.

Данные анализа показали, что оборот магазинов одежды и обуви сократился в среднем на 69% и 67% соответственно, ювелирных магазинов – на 61%, аптек – на 23%, зоомагазинов – на 25%. Более того, 84% выручки не досчитались спортивные центры, 71% - салоны красоты, передают результаты исследования «Известия». Что касается алкогольного сегмента, то алкомаркеты не досчитались до 34% выручки, а пивные магазины – 16%.

В то же время в период действия ограничительных мер средний чек повседневных покупок увеличился, указывают аналитики. Так, в супер- и мини-маркетах средний чек вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в аптеках и пивных магазинах – на 14%.

Учитывая постепенное снятие ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, эксперты ожидают значительного роста оборота в сегменте одежды, обуви и аксессуаров. Впрочем, сокращение оборота более чем на 40% для многих СМП может оказаться критическим, поскольку даже государственная поддержка не сможет полностью компенсировать потери.
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