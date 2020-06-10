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Работать по новым правилам: Роспотребнадзор обозначил требования к продуктовым магазинам

12 июня в 11:35 Торговля 0 257 Иван Тихонов
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На портале проектов нормативных актов обнародован проект Роспотребнадзора, прописывающий обновленные санитарно-эпидемиологические требования к торговым точкам и рынкам, реализующим пищевую продукцию. Документ разработан для предупреждения возникновения и распространения отравлений и инфекционных заболеваний, связанных с продажей пищевой продукции.

Предполагается, что новые требования будут действовать до 1 января 2031 года, пишут РИА Новости. Среди основных нововведений – требования к уровню шума в торговых залах, который отвечает гигиеническим нормам, предъявляемым к уровню шума в жилых помещениях. В торговых точках, использующих контейнеры, тележки и корзины для самообслуживания покупателей, необходимо создать условия для обработки и хранения данных предметов отдельно от условий для обработки и хранения торгового оборудования и инвентаря.

Документ запрещает продавцам продавать продукты, упавшие на пол, взвешивать на весах продукты без упаковки, а также продавать яйца в отделах, продающих не упакованные производителем продукты, готовые к употреблению. Вдобавок, запрещается выливать напитки из использованных стаканов обратно в общую тару.

Помимо этого, над торговыми местами на открытых рынках продавцов обяжут устанавливать навесы для защиты продуктов от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. В торговых палатках и киосках необходимо будет иметь раковины для мытья рук, а нестационарные торговые объекты должны будут размещаться в местах, имеющих туалет в пешеходной доступности от рабочего места.
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