Работать по новым правилам: Роспотребнадзор обозначил требования к продуктовым магазинам

На портале проектов нормативных актов обнародован проект Роспотребнадзора, прописывающий обновленные санитарно-эпидемиологические требования к торговым точкам и рынкам, реализующим пищевую продукцию. Документ разработан для предупреждения возникновения и распространения отравлений и инфекционных заболеваний, связанных с продажей пищевой продукции.



Предполагается, что новые требования будут действовать до 1 января 2031 года, пишут РИА Новости. Среди основных нововведений – требования к уровню шума в торговых залах, который отвечает гигиеническим нормам, предъявляемым к уровню шума в жилых помещениях. В торговых точках, использующих контейнеры, тележки и корзины для самообслуживания покупателей, необходимо создать условия для обработки и хранения данных предметов отдельно от условий для обработки и хранения торгового оборудования и инвентаря.



Документ запрещает продавцам продавать продукты, упавшие на пол, взвешивать на весах продукты без упаковки, а также продавать яйца в отделах, продающих не упакованные производителем продукты, готовые к употреблению. Вдобавок, запрещается выливать напитки из использованных стаканов обратно в общую тару.



Помимо этого, над торговыми местами на открытых рынках продавцов обяжут устанавливать навесы для защиты продуктов от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. В торговых палатках и киосках необходимо будет иметь раковины для мытья рук, а нестационарные торговые объекты должны будут размещаться в местах, имеющих туалет в пешеходной доступности от рабочего места.