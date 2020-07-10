Граждан предлагают финансово поощрять за обнаружение просрочки в магазинах

Депутат нижней палаты парламента Василий Власов предложил выплачивать покупателям, нашедшим на прилавке магазинов просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного за это продавцу. Свою инициативу парламентарий выложил в письме на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Об этом сообщает RT.



Г-н Власов напоминает, что штраф за продажу продуктов с истекшим сроком годности составляет от 20 до 30 тысяч рублей для юридических лиц. Однако покупатели могут получить моральную компенсацию только через суд, и на практике, по словам депутата, эта компенсация является «символической». Ввиду этого, он просит рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором человек, выявивший продажу просрочки и заявивший об этом в контролирующие органы, «сможет рассчитывать при наложении штрафа на половину его суммы».



Благодаря таким мерам, полагает автор инициативы, возрастет общественный контроль над нарушениями, связанными с продажей просроченных продуктов.