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Граждан предлагают финансово поощрять за обнаружение просрочки в магазинах
15 июля в 10:59 Торговля 0 530 Иван Тихонов
Депутат нижней палаты парламента Василий Власов предложил выплачивать покупателям, нашедшим на прилавке магазинов просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного за это продавцу. Свою инициативу парламентарий выложил в письме на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Об этом сообщает RT.
Г-н Власов напоминает, что штраф за продажу продуктов с истекшим сроком годности составляет от 20 до 30 тысяч рублей для юридических лиц. Однако покупатели могут получить моральную компенсацию только через суд, и на практике, по словам депутата, эта компенсация является «символической». Ввиду этого, он просит рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором человек, выявивший продажу просрочки и заявивший об этом в контролирующие органы, «сможет рассчитывать при наложении штрафа на половину его суммы».
Благодаря таким мерам, полагает автор инициативы, возрастет общественный контроль над нарушениями, связанными с продажей просроченных продуктов.
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