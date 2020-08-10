Эксперты рассказали, насколько дороже сейчас собрать ребенка в школу

Специалисты оператора фискальных данных «Платформа ОФД» подсчитали, во сколько выльется родителям в этом году собрать ребенка в школу. Так, минимальный базовый набор ученика, который состоит из рюкзака, канцелярских товаров и школьной формы, на 24% увеличился в цене по данным на текущий месяц по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее – до 4.8 тысячи рублей. Рюкзаки подорожали на 4%, школьная форма – на 32%, канцелярские товары – на треть.



В свою очередь, ритейлеры сообщили, что школьные товары в текущем году подорожали на 10% на фоне изменений курса доллара США, пишут «Известия». Более того, аналитики выяснили, что средняя цена на цветочные букеты на 1 сентября увеличится на 15-20%; на их цену также влияет изменение курса валют.



Помимо этого, специалисты «Платформа ОФД» указывают на то, что на общий рост продаж школьных товаров этим летом повлиял демографический фактор: на текущий год пришелся пик численности учеников за последнее десятилетие. Стимулирующим факторов стали и дополнительные государственные выплаты семьям с детьми на фоне пандемии коронавирусной инфекции.