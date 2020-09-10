«Двойные» ценники – излишек или необходимость?

Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ) обратился в Министерство промышленности и торговли с инициативой о выставлении двойных ценников предприятиями розничной торговли. Ожидается, что такие ценники будут предоставлять сведения о цене всей упаковки товара и отдельно о стоимости за единицу веса – 1 кг или 1 л (ист.: «Известия»).



Авторы предложения уверены, что подобная мера позволит потребителям сопоставлять стоимость товаров-конкурентов, поставляющихся в торговые точки в таре разного веса или объема. По мнению Петра Шелища, возглавляющего Союз потребителей России, «двойные» ценники будут сдерживать изготовителей от постепенного уменьшения объема или веса упаковки.



Однако Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли, подчеркнул, что готовящийся в данный момент проект правил розничной торговли предписывает продавцу обозначать на ценнике стоимость товара по весу или за единицу товара, в связи с чем Минпромторг не видит необходимости в указании дополнительной информации. Он также разъяснил, что в случае поступления соответствующего запроса от покупателей реализаторы самостоятельно начнут применять «двойные» ценники.