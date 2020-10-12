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Доля онлайн-торговли вырастет на 3% в общем объеме товарооборота РФ – АКОРТ
13 октября в 11:16 Торговля 2 293 Иван Тихонов
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обнародовала прогнозы по сегменту онлайн-торговлти по итогам 2020 года. По мнению экспертов, к концу текущего года доля «дистанционки» может увеличиться с 6.1% в 2019 году до 9.2% в текущем году в общем объеме товарооборота.
Согласно прогнозам АКОРТ, влияние пандемии коронавирусной инфекции на рост онлайн-торговли в РФ составит не менее 6% в среднем в год вплоть до 2024 года. Совокупный дополнительный прирост за счет факторов, связанных с COVID-19, за эти годы составит 4.4 трлн рублей из 23.5 трлн рублей общего объема рынка, передает данные материалов ТАСС.
По результатам I полугодия 2020 года доля e-commerce в РФ увеличилась до рекордных 10.9% от совокупного оборота розничной торговли против 6.1% в 2019-м.
Среди других факторов развития онлайн-торговли эксперты АКОРТ назвали появление новых клиентов в этом сегменте, партнерство каналов продаж, новые партнерства в сфере онлайн-торговли, а также переквалификацию розничного торгового персонала под потребности онлайн-продаж.
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По Вашим прогнозам, насколько долгоиграющим будет «положительный эффект» от пандемии для сегмента онлайн-торговли?
Конечно, положительный эффект от ограничений, введенных в целях борьбы с пандемией, для он-лайн торговли будет и в 2020, и в последующие годы. Однако, цифры, которые приводит АКОРТ вызывают некоторое сомнение. Прежде всего это касается оценки общего объема оборота розничной торговли (РТО) в 23.5 трлн. Руб. По данным Росстата в 2019 г. РТО составил 33,5 трлн. Руб., а за 1-е пол. 2020 15,2 трлн. Руб. Т.е. если по итогам 2020 г. и произойдет снижение РТО в номинальном выражении, то не более чем на 10%, до 30 трлн. Руб. Скорее всего итоговая цифра по РТО будет в районе 31.5 – 33 трлн. Руб. К 2024 г. можно ожидать номинального роста РТО до примерно 40 трлн. Руб. Объем он-лайн торговли предположительно вырастет на 40% в 2020 г., на 20-25% в 2021 г., на 15-20% в 2022 г., на 10-15% в 2023 г. и на 10% в 2024 г. И в 2024 г. достигнет 4,5 – 5,2 трлн. Руб. Т.е. 11 – 13% от совокупного РТО. Это примерно тот уровень на котором он был в Северной Америке и Западной Европе в 2018 – 2019 гг. Однако, в этих странах в 2024 г. на долю онлайн торговли будет приходиться уже 20 – 25% РТО.