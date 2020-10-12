Доля онлайн-торговли вырастет на 3% в общем объеме товарооборота РФ – АКОРТ

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обнародовала прогнозы по сегменту онлайн-торговлти по итогам 2020 года. По мнению экспертов, к концу текущего года доля «дистанционки» может увеличиться с 6.1% в 2019 году до 9.2% в текущем году в общем объеме товарооборота.



Согласно прогнозам АКОРТ, влияние пандемии коронавирусной инфекции на рост онлайн-торговли в РФ составит не менее 6% в среднем в год вплоть до 2024 года. Совокупный дополнительный прирост за счет факторов, связанных с COVID-19, за эти годы составит 4.4 трлн рублей из 23.5 трлн рублей общего объема рынка, передает данные материалов ТАСС.



По результатам I полугодия 2020 года доля e-commerce в РФ увеличилась до рекордных 10.9% от совокупного оборота розничной торговли против 6.1% в 2019-м.



Среди других факторов развития онлайн-торговли эксперты АКОРТ назвали появление новых клиентов в этом сегменте, партнерство каналов продаж, новые партнерства в сфере онлайн-торговли, а также переквалификацию розничного торгового персонала под потребности онлайн-продаж.