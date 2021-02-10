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До начала осени стоимость подсолнечного масла не изменится
26 февраля в 13:42 Торговля 0 216 Карина Мелова
Производители согласились до осени не менять стоимость подсолнечного масла и реализовать его по цене примерно 95 руб. за один литр (ист.: «Известия»).
Поставщики таким образом заботятся о потребителях. Как сообщили в Масложировом союзе, альтернативным вариантом может быть таможенная пошлина, взимаемая за экспорт подсолнечного масла, что грозит значительной потерей средств компаниями.
Прогнозируя улучшение ситуации с урожаем подсолнечника в текущем году и удешевление благодаря этому сырья, поставщики надеются понизить стоимость продукции в сентябре. Представители вышеупомянутого ведомства полагают, что покупатели смогут приобрести бутылку подсолнечного масла за 80 руб. (до конца марта фиксированная цена за литр продукта составляет 110 руб.).
В конце прошлого года Минсельхоз, Минпромторг, ритейлеры и производители достигли договоренности о стабилизации цен на сахарный песок и подсолнечное масло. Так, на сахар-песок были установлены цены 36 руб. за кг (для производителей) и 45 руб. за кг (в рознице), а на подсолнечное масло – 95 руб. за литр (для производителей) и 110 руб. за литр (в рознице).
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