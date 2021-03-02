Минсельхоз постарается не дать стоимости яиц и мяса птицы увеличиться

1 марта состоялось заседание во главе с вице-премьером Андреем Белоусовым, в ходе которого рассматривалась проблема оказания помощи птицеводству с целью предупреждения повышения стоимости продукции данной отрасли (ист.: «Ведомости»).



В связи с этим Министерство сельского хозяйства РФ подготовило несколько мер поддержки, среди которых, например, увеличение максимального ограничения по льготным краткосрочным займам для отраслевых компаний с одного до полутора миллиардов рублей на одного получателя кредита, продление льготных инвестиционных кредитов с 8 до 12 лет для производств, которые понесли значительные убытки от гриппа птиц.



Кроме того, в планах правительства уменьшить степень зависимости от импортных инкубационных яиц путем постепенного увеличения ставки таможенной пошлины на ввоз такой продукции (с 1 января 2022 г. – с 0 до 5 %, с 1 января 2023 г. – до 15 %). Обсуждается также компенсация капитальных расходов на сооружение и обновление предприятий по производству инкубационного яйца (с 2022 г.) и возмещение части затрат на 1 кг выпущенных и реализованных продуктов для представителей отрасли, сдерживающих отпускные цены.



На данном этапе это лишь инициативы Минсельхоза, которые подлежат оцениванию правительством.