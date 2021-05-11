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Покупка Tesla за биткоины уже невозможна

13 мая в 12:23 Торговля 0 539 Карина Мелова
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Американский производитель электромобилей Tesla закрывает продажу своих авто за биткоины. Сооснователь и руководитель компании Илон Маск прокомментировал принятое решение на своей странице в мессенджере Twitter: «Мы обеспокоены быстро растущим использованием ископаемого топлива для майнинга биткойнов и транзакций, особенно угля, который производит худшие выбросы среди всех видов топлива».

Согласно предоставленной Маском информации, на данном этапе Tesla не намерена продавать биткоин и будет прменять его для транзакций при условии его перехода на более устойчивые энергоисточники. В компании обсуждается привлечение иных криптовалют, потребляемых менее одного процента энергии при транзакции от показателей биткоина. Глава компании акцентировал внимание на перспективности криптовалюты и одновременной необходимости исключения ее негативного влияния на экологическую ситуацию.

Напомним: 8 февраля 2021 г. Tesla анонсировала приобретение криптовалюты на сумму полтора миллиарда долларов, вследствие чего биткоин стремительно вырос в цене, впервые в истории перешагнув отметку 60 тыс. долларов 13 марта. 24 марта стала возможной покупка электрокара за биткоины.
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