Покупка Tesla за биткоины уже невозможна

Американский производитель электромобилей Tesla закрывает продажу своих авто за биткоины. Сооснователь и руководитель компании Илон Маск прокомментировал принятое решение на своей странице в мессенджере Twitter: «Мы обеспокоены быстро растущим использованием ископаемого топлива для майнинга биткойнов и транзакций, особенно угля, который производит худшие выбросы среди всех видов топлива».



Согласно предоставленной Маском информации, на данном этапе Tesla не намерена продавать биткоин и будет прменять его для транзакций при условии его перехода на более устойчивые энергоисточники. В компании обсуждается привлечение иных криптовалют, потребляемых менее одного процента энергии при транзакции от показателей биткоина. Глава компании акцентировал внимание на перспективности криптовалюты и одновременной необходимости исключения ее негативного влияния на экологическую ситуацию.



Напомним: 8 февраля 2021 г. Tesla анонсировала приобретение криптовалюты на сумму полтора миллиарда долларов, вследствие чего биткоин стремительно вырос в цене, впервые в истории перешагнув отметку 60 тыс. долларов 13 марта. 24 марта стала возможной покупка электрокара за биткоины.