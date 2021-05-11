Яиц хватит на всех!

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации на своем веб-ресурсе прокомментировало обстановку с обеспеченностью рынка птицеводческой продукцией: «Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке».



Согласно имеющимся у ведомства данным, результатом действий, направленных на поддержку птицеводческой отрасли, цены на куриные яйца в течение нескольких последних недель падали после активного повышения стоимости этого продукта производителями в начале 2021 г.



Информация, датируемая 26 мая, свидетельствует о снижении стоимости яиц категории 1 за месяц на 19 с половиной процентов, категории 2 – на 10,9 %. Этому способствовало замедление увеличения цены зерновых культур и подсолнечного шрота, которые лежат в основе кормов. Помимо прочего, положительно повлияли сезонные факторы (сократились расходы на тепло, электроэнергию и т. д.).



В пресс-службе ведомства заявили: «Сохранению стабильной ситуации в долгосрочной перспективе будут способствовать новые меры поддержки отрасли, разработанные Минсельхозом». Так, для предприятий птицеводческой отрасли выросла сумма льготного краткосрочного кредита на одного заемщика с одного до полутора миллиардов рублей. Для компаний, понесших убытки от высокопатогенного гриппа птиц, предусмотрено продление до 12 лет льготных инвесткредитов. Также животноводам на льготных условиях доступны краткосрочные займы на закупку зерна, жмыхов, шротов и аминокислот.