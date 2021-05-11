|
Яиц хватит на всех!
28 мая в 12:42 Торговля 0 240 Карина Мелова
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации на своем веб-ресурсе прокомментировало обстановку с обеспеченностью рынка птицеводческой продукцией: «Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке».
Согласно имеющимся у ведомства данным, результатом действий, направленных на поддержку птицеводческой отрасли, цены на куриные яйца в течение нескольких последних недель падали после активного повышения стоимости этого продукта производителями в начале 2021 г.
Информация, датируемая 26 мая, свидетельствует о снижении стоимости яиц категории 1 за месяц на 19 с половиной процентов, категории 2 – на 10,9 %. Этому способствовало замедление увеличения цены зерновых культур и подсолнечного шрота, которые лежат в основе кормов. Помимо прочего, положительно повлияли сезонные факторы (сократились расходы на тепло, электроэнергию и т. д.).
В пресс-службе ведомства заявили: «Сохранению стабильной ситуации в долгосрочной перспективе будут способствовать новые меры поддержки отрасли, разработанные Минсельхозом». Так, для предприятий птицеводческой отрасли выросла сумма льготного краткосрочного кредита на одного заемщика с одного до полутора миллиардов рублей. Для компаний, понесших убытки от высокопатогенного гриппа птиц, предусмотрено продление до 12 лет льготных инвесткредитов. Также животноводам на льготных условиях доступны краткосрочные займы на закупку зерна, жмыхов, шротов и аминокислот.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
В столице подняли возрастной лимит для получения пособия при рождении ребенка28 мая в 13:20 Государство
Правительство утвердило проект соглашения о сотрудничестве государств СНГ в области занятости населения28 мая в 11:34 Рынок труда
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Самозанятые родители окажутся в более выгодном положении, чем их коллеги без детей О чем будут говорить на встрече президенты РФ и США? Дополнительные баллы при поступлении в ординатуру получат добровольцы и волонтеры в борьбе с коронавирусом Приговоренные к исправительным работам займут места трудовых мигрантов Через несколько месяцев в РФ начнут тестировать на добровольцах вакцину от коронавируса и гриппа