Теперь Wildberries предлагает товар в кредит и в рассрочку

Отныне международный интернет-магазин Wildberries будет продавать товары в рассрочку и в кредит (ист.: «Интерфакс»).



Согласно представителям компании, гражданам РФ в кредит будут доступны 11 миллионов наименований продукции. В рассрочку без процентов можно будет приобрести некоторую бытовую технику и электронику. Ожидается, что перечень таких товаров со временем будет дополняться.



Сумма покупки на этих условиях должна быть равной или превышать 5 тыс. рублей, при этом срок займа составляет от шести до двадцати четырех месяцев. Условия займа будут отдельно определяться для каждого покупателя и обуславливаться категорией товара. Кредитный скоринг будут выполнять банки. Партнеры сервиса – компания Direct Credit, ряд кредитных и микрофинансовых организаций.



На сегодняшний день компания международного уровня Wildberries имеет 91 000 собственных и партнерских точек выдачи заказов и сотрудничает с поставщиками по агентской схеме. Они доставляют товары на склад Wildberries, загружают их описание на веб-ресурс и назначают цену. После реализации товара Wildberries оставляет себе комиссию. В соответствии с данными онлайн-ритейлера, его оборот по истечении прошлого года увеличился практически в 2 раза, а именно до 437,2 миллиарда рублей.