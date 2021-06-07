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Теперь Wildberries предлагает товар в кредит и в рассрочку

Сегодня в 12:15 Торговля 0 155 Карина Мелова
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Отныне международный интернет-магазин Wildberries будет продавать товары в рассрочку и в кредит (ист.: «Интерфакс»).

Согласно представителям компании, гражданам РФ в кредит будут доступны 11 миллионов наименований продукции. В рассрочку без процентов можно будет приобрести некоторую бытовую технику и электронику. Ожидается, что перечень таких товаров со временем будет дополняться.

Сумма покупки на этих условиях должна быть равной или превышать 5 тыс. рублей, при этом срок займа составляет от шести до двадцати четырех месяцев. Условия займа будут отдельно определяться для каждого покупателя и обуславливаться категорией товара. Кредитный скоринг будут выполнять банки. Партнеры сервиса – компания Direct Credit, ряд кредитных и микрофинансовых организаций.

На сегодняшний день компания международного уровня Wildberries имеет 91 000 собственных и партнерских точек выдачи заказов и сотрудничает с поставщиками по агентской схеме. Они доставляют товары на склад Wildberries, загружают их описание на веб-ресурс и назначают цену. После реализации товара Wildberries оставляет себе комиссию. В соответствии с данными онлайн-ритейлера, его оборот по истечении прошлого года увеличился практически в 2 раза, а именно до 437,2 миллиарда рублей.
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