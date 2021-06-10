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Договоренности по стоимости масла и сахара между производителями и ретейлерами пролонгироваться не будут

Сегодня в 13:30 Торговля 0 163 Карина Мелова
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В беседе с корреспондентами ТАСС вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала об отсутствии у правительства планов пролонгировать действие договоренностей по ценам на сахарный песок и подсолнечное масло, достигнутых между производителями и ретейлерами.

Как полагает г-жа Абрамченко, встревание государства негативным образом сказывается на бизнесе и нарушает экономический баланс. «Мы не сторонники таких мер. Это были разовые меры, «джентльменские» соглашения, которые хорошо сработали, но повторять это мы не планируем», – заявила она.

Кроме того, вице-премьер описала действие организованного ныне в РФ еженедельного мониторинга увеличения стоимости продуктов: «Благодаря этому инструменту сейчас мы фиксируем рост выше уровня инфляции на некоторые продукты, но он носит сезонный характер. Уже стабилизировались цены на зерновые культуры и хлеб, а также на куриные яйца и мясную продукцию. Это произошло, в том числе, благодаря мерам поддержки со стороны государства».

Напомним, в декабре прошлого года производители продтоваров, крупные ретейлеры, Минпромторг и Минсельхоз заключили договора о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, срок действия которых истек 1 апреля 2021 г. 30 марта российское правительство продлило соглашения об урегулировании стоимости указанных продуктов (на сахарный песок до 1 июня 2021 г., на подсолнечное масло до 1 октября 2021 г.).
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