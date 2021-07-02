К осени вырастут цены на молочную продукцию

Ссылаясь на производителей молочной продукции, РБК уведомляет о предстоящем вынужденном повышении на 7–10 процентов отпускных цен на молочную продукцию.



Согласно утверждению генерального директора Национального союза производителей молока Артема Белова, повышение стоимости молока в текущем году не покрывает увеличение затрат бизнеса на его производство. На фоне этого к осени 2021 г. для сбережения необходимой рентабельности производителям придется поднять отпускные цены на молочную продукцию (ист.: глава компании «Молвест» Анатолий Лосев).



По словам г-на Белова, за последние 18 месяцев молочная промышленность испытала на себе стремительное уменьшение доходности в производстве и в переработке. Так, себестоимость в производстве увеличилась на 18 %, а в переработке – на 6–8 %, однако розничные цены практически не росли. В то же время поднялись цены на гофрокартон (+60 %), на упаковку (+20–40 %), а также расходы на электроэнергию, топливо и удобрения.



Как заявили в Минсельхозе, отпускные цены на сырое молоко и продукты переработки остаются на том же уровне, но затраты на производство сырого молока в этом 2021 году выросли из-за подорожания кормов. Кабмин разработал шаги поддержки предприятий молочной промышленности.