Себестоимость борща скоро снизится

В процессе беседы с корреспондентом «Известий» заместитель руководителя Министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов выразил убеждение в стабильности цен на все продуктовые товары, кроме «борщевого набора».

При этом он предсказал уменьшение стоимости овощей в скором будущем.



Так, г-н Евтухов уточнил: «С ценами все более или менее, они действительно стабильны. Нам удалось этого добиться – сдержать их. Только «борщевой набор» сильно подорожал, но урожай уже пошел, так что овощи тоже начнут дешеветь. И мы будем себя более или менее спокойно чувствовать, если так в принципе можно говорить в текущей эпидемиологической обстановке».



Как утверждает замглавы Минпромторга, в ближайшем месяце не ожидается никаких угроз для скачка цен на местном рынке, так как они не наблюдаются и на мировом.



«Добавлю: для того, чтобы не сильно зависеть от других стран, мы вовремя принимаем определенные меры: например, таможенно-тарифного регулирования, используем субсидирование, квотирование и так далее», – подчеркнул Евтухов.