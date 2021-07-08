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Себестоимость борща скоро снизится

7 июля в 14:32 Торговля 0 343 Карина Мелова
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В процессе беседы с корреспондентом «Известий» заместитель руководителя Министерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов выразил убеждение в стабильности цен на все продуктовые товары, кроме «борщевого набора».
При этом он предсказал уменьшение стоимости овощей в скором будущем.

Так, г-н Евтухов уточнил: «С ценами все более или менее, они действительно стабильны. Нам удалось этого добиться – сдержать их. Только «борщевой набор» сильно подорожал, но урожай уже пошел, так что овощи тоже начнут дешеветь. И мы будем себя более или менее спокойно чувствовать, если так в принципе можно говорить в текущей эпидемиологической обстановке».

Как утверждает замглавы Минпромторга, в ближайшем месяце не ожидается никаких угроз для скачка цен на местном рынке, так как они не наблюдаются и на мировом.

«Добавлю: для того, чтобы не сильно зависеть от других стран, мы вовремя принимаем определенные меры: например, таможенно-тарифного регулирования, используем субсидирование, квотирование и так далее», – подчеркнул Евтухов.
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