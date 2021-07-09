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Фермерам разрешат продавать свою продукцию на собственных землях

8 июля в 14:10 Торговля 0 408 Карина Мелова
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По поручению главы государства В. Путина председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился поддержать фермерские хозяйства страны, позволив им реализовывать свою продукцию на территории собственных угодий.

«Поддержим наших фермеров и сельскохозяйственные кооперативы, снимем для них запрет на торговлю своей продукцией на собственных землях сельскохозяйственного назначения», – провозгласил глава Кабмина в ходе рабочей встречи 8 июля и инициировал внесения ряда поправок в законы, описывающие порядок функционирования крестьянско-фермерских хозяйств.

В частности, г-н Мишустин заявил: «Это позволит им существенно снизить издержки. Можно будет реализовать товар не только на рынках или ярмарках, которые, как правило, расположены не близко, но и на собственном участке, установив нестационарный торговый объект или выделив место в специально оборудованных помещениях, которые фермерами уже используются». По его мнению, это поможет фермерам заинтересовать находящихся в округе покупателей, желающих приобретать наиболее свежие фермерские продукты напрямую у производителей.
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