Фермерам разрешат продавать свою продукцию на собственных землях

По поручению главы государства В. Путина председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился поддержать фермерские хозяйства страны, позволив им реализовывать свою продукцию на территории собственных угодий.



«Поддержим наших фермеров и сельскохозяйственные кооперативы, снимем для них запрет на торговлю своей продукцией на собственных землях сельскохозяйственного назначения», – провозгласил глава Кабмина в ходе рабочей встречи 8 июля и инициировал внесения ряда поправок в законы, описывающие порядок функционирования крестьянско-фермерских хозяйств.



В частности, г-н Мишустин заявил: «Это позволит им существенно снизить издержки. Можно будет реализовать товар не только на рынках или ярмарках, которые, как правило, расположены не близко, но и на собственном участке, установив нестационарный торговый объект или выделив место в специально оборудованных помещениях, которые фермерами уже используются». По его мнению, это поможет фермерам заинтересовать находящихся в округе покупателей, желающих приобретать наиболее свежие фермерские продукты напрямую у производителей.