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Осенью ожидается рост стоимости всех продуктов питания

Сегодня в 12:26 Торговля 0 159 Карина Мелова
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Ссылаясь на главу Союза потребителей России Петра Шелища, «Вечерняя Москва» прогнозирует рост стоимости всех продуктов питания с наступлением сентября. Г-н Шелищ добавил, что существует вероятность краткосрочного снижения цен на сезонные продукты, но в годовом исчислении они таки подорожают.

«Единственное главное ограничение цен сегодня – спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу. Как ни повышай цену, люди все равно будут их покупать, потому что их нечем заменить», – утверждает председатель союза. Среди этих товаров сахарный песок, хлеб, растительное масло, макароны и крупы. По словам Петра Шелища, следует расширить предложение на рынке, увеличить отечественное производство и в то же время импортировать продукты.

За 2021 г. стоимость продуктов поднялась на 6,04 %, алкоголя – на 1,78 %. Показатель годовой инфляции в июне был равен 6,5 %. 11 июня глава Центробанка Эльвира Набиуллина предположила, что инфляция в РФ осенью снизится и достигнет целевого значения 4 % во втором полугодии 2022 г. По окончании 2021 г. в стране ожидается инфляция на уровне 4,7–5,2 %.
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