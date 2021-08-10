ФТС: в текущем году товарооборот в РФ достигнет допандемийных объемов

В ходе встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным возглавляющий Федеральную таможенную службу Владимир Булавин заявил о предстоящем в текущем году выходе РФ на допандемийные объемы товарооборота. По его мнению, это является признаком восстановления государственной экономики.



«В этом году товарооборот за 6 месяцев составил $340 миллиардов. Это на 27 % больше, чем в прошлом году. Тенденция такая, что стали больше завозить машин, механизмов, технологических линий, изделий из пластмасс. Все это свидетельствует о том, что наша экономика возрождается. Мы считаем, что по товарообороту в этом году мы выйдем на уровень 2019 года», – сообщил руководитель ФТС, подчеркнув, что наибольший товарооборот зафиксирован у России с Китаем, Германией, Голландией, Белоруссией и США.



Помимо прочего, согласно предоставленной г-ном Булавиным информации, в течение первых шести месяцев этого года от ФТС в бюджет поступило на 28 % больше средств, чем было указано в составленном в рамках закона прогнозном задании, а именно 2,96 триллиона рублей. На фоне роста товарооборота платежи по импорту достигли 2,031 триллиона, платежи по экспорту – примерно 900 миллиардов рублей.