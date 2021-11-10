Правительство намерено препятствовать росту стоимости масла и сахара

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко дала распоряжение Минпромторгу, Минэкономразвития, Минсельхозу и ФАС составить предложения, нацеленные на сдерживание роста стоимости подсолнечного масла и сахарного песка в РФ (ист.: ТАСС).



В поручении идет речь о следующем: «С учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие представьте в правительство Российской Федерации аналитическую информацию по прогнозу внутренних цен на сахар белый и масло растительное, а также согласованные предложения, направленные на недопущение роста цен на указанную продукцию».



О наличии такого распоряжения уведомил РБК. Информацию также подтвердила пресс-служба вице-премьера.



Напомним, в декабре прошлого года российские производители, ретейлеры, Минпромторг и Минсельхоз заключили соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, действовавшие с 20 декабря 2020 г. до 1 апреля 2021 г. Однако в марте срок действия договоренностей был продлен до 1 июня 2021 г. (для сахара) и до 1 октября 2021 г. (для подсолнечного масла). По условиям договоренностей, производители должны были реализовывать сахарный песок по цене максимум 36 рублей, подсолнечное масло – максимум 95 рублей. Наивысшая розничная цена на сахар должна была равняться 46 рублям, на масло – 110 рублям.