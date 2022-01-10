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Сладкая жизнь подорожает

18 января в 14:15 Торговля 0 398 Карина Мелова
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Ссылаясь на сеть супермаркетов «Верный», «Известия» уведомили о предстоящем подорожании сладостей. Так, ритейлеры получили от Ferrero, Mondelez, «Хлебпрома», «Объединенных кондитеров» и «Славянки» сообщение о поднятии производителями цен на продукцию с 1 февраля. В интернет-сервис «Утконос онлайн» пришли аналогичные письма.

Ожидается подорожание до 19 % печенья и бисквитов, до 9 % шоколада, и до 6 % жевательной резинки и леденцов Mondelez (ист.: торговая сеть «Верный»). В общей сумме в цене поднимутся свыше 60 товаров. Продукция Ferrero станет дороже на 6 процентов (более 130 товаров), товары «Объединенных кондитеров» – на 18 процентов, «Хлебпрома» – на 23 процента, а «Славянки» – на 18 процентов. Производители были вынуждены повысить стоимость товаров, чтобы не пострадало их качество.

По данным источника, «вкусняшки» дорожают из-за повышения стоимости сырья (муки высшего сорта, пальмового масла, меланжа), деревянных паллет.

По словам представителей Минэкономразвития, расширение расходов производителей сладостей обуславливается ростом стоимости сахара на мировом рынке. При этом в Минсельхозе не наблюдают тотального подорожания сладких продуктов, а отмечают только пересмотр цен на отдельные товары некоторых компаний.
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