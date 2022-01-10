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Детское питание в РФ подорожает

26 января в 12:57 Торговля 0 276 Карина Мелова
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Ссылаясь на уведомление руководителя компании «Прогресс» Наталью Медунову, «Коммерсантъ» обнародовал информацию об ощутимом подорожании (примерно на 15,5 %) с 1 февраля товаров от производителя детского питания «Прогресс», который реализует свыше 250 продуктов под брендом «ФрутоНяня».

По словам генерального директора компании, рост цен обуславливается подорожанием упаковки, основного сырья в условиях трудностей в логистике и погодой, не способствующей выращиванию сельскохозяйственных культур и девальвацией рубля. Так, приблизительно на 26,8–33,3 процента увеличилась стоимость фруктовых концентратов, на 30,9 % – на овощи и фрукты, на 20 % – на молочное сырье, на 19 % – на гречку, рис и овес. Сообщается, что в цене вырастут сухие и жидкие каши, десерты, хлебцы, напитки и прочие товары.

Г-жа Медунова подчеркивает, что компания не намерена отказываться от соблюдения высоких требований качества и безопасности, предъявляемых к продуктам бренда «ФрутоНяня».

Как свидетельствует британская компания Euromonitor International, в минувшем году «ФрутоНяне» принадлежало 31,2 процента российского рынка детского питания с оборотом 169,39 миллиарда рублей.
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