Покупать железнодорожные билеты для новорожденных станет проще

Родители малышей в возрасте до одного месяца смогут оформлять железнодорожные билеты без выданного ЗАГСом свидетельства о рождении. Необходимо будет только предоставить медицинское свидетельство о появлении на свет ребенка. Соответствующее постановление правительства вступило в силу сегодня.



На сайте правительства уточняется, что данное решение принято, поскольку уже «фиксировались случаи отказа в оформлении проездного билета на поезд дальнего следования детям в возрасте до одного месяца до получения на них свидетельства о рождении».



В постановлении указано, что такой билет должен содержать информацию о серии и номере медицинского свидетельства о рождении малыша, а также фамилия малыша, его родителя или иного лица, указанного в медицинском свидетельстве.