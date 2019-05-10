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Покупать железнодорожные билеты для новорожденных станет проще
14 мая в 13:05 Транспорт 0 1100 Васильева Елена
Родители малышей в возрасте до одного месяца смогут оформлять железнодорожные билеты без выданного ЗАГСом свидетельства о рождении. Необходимо будет только предоставить медицинское свидетельство о появлении на свет ребенка. Соответствующее постановление правительства вступило в силу сегодня.
На сайте правительства уточняется, что данное решение принято, поскольку уже «фиксировались случаи отказа в оформлении проездного билета на поезд дальнего следования детям в возрасте до одного месяца до получения на них свидетельства о рождении».
В постановлении указано, что такой билет должен содержать информацию о серии и номере медицинского свидетельства о рождении малыша, а также фамилия малыша, его родителя или иного лица, указанного в медицинском свидетельстве.
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