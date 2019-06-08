Фотофиксация техосмотра автомобилей стала обязательной

Президент подписал закон, согласно которого вводится обязательная фотофиксация процесса проведения технического осмотра, а также обязательное оформление электронных диагностических карт. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.



В сопроводительных документах сказано: «Устанавливается, что в компетенцию федеральных органов исполнительной власти входит утверждение требований к производственно-технической базе, требований к фотографическому изображению транспортного средства, в отношении которого проводилось диагностирование, к порядку и срокам хранения указанного изображения в единой автоматизированной информационной системе техосмотра».



Целью закона является «противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра, которая приводит к росту числа ДТП, обусловленных технической неисправностью».



Обязанности по осуществлению контроля за процессами организации и проведения техосмотра возложены на МВД. Ведомство будет, в частности, давать оценку соблюдению операторами установленных правительством правил проведения техосмотра.



Законом также предусматривается «оформление диагностической карты в виде электронного документа». Карту подписывает проводивший техосмотр эксперт.