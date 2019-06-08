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Фотофиксация техосмотра автомобилей стала обязательной
7 июня в 12:58 Транспорт 1 192 Васильева Елена
Президент подписал закон, согласно которого вводится обязательная фотофиксация процесса проведения технического осмотра, а также обязательное оформление электронных диагностических карт. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
В сопроводительных документах сказано: «Устанавливается, что в компетенцию федеральных органов исполнительной власти входит утверждение требований к производственно-технической базе, требований к фотографическому изображению транспортного средства, в отношении которого проводилось диагностирование, к порядку и срокам хранения указанного изображения в единой автоматизированной информационной системе техосмотра».
Целью закона является «противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра, которая приводит к росту числа ДТП, обусловленных технической неисправностью».
Обязанности по осуществлению контроля за процессами организации и проведения техосмотра возложены на МВД. Ведомство будет, в частности, давать оценку соблюдению операторами установленных правительством правил проведения техосмотра.
Законом также предусматривается «оформление диагностической карты в виде электронного документа». Карту подписывает проводивший техосмотр эксперт.
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Изменяются и совершенствуются системы сбора, обработки и хранения информации. Если раньше нельзя было и подумать о том, чтобы всю процедуру техосмотра снимать на видео и хранить потом эти материалы, то сейчас это не представляет никакой трудности.
Процедура проведения техосмотра довольно четко описана в ГОСТе Р51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования к безопасности, к техническому состоянию и методы проверки». Каждое положение и каждый элемент автомобиля проверяются при помощи технических средств измерений. Все это делает возможным применение цифровых методов фиксации и показания приборов, и автоматической записи их в соответствующей базе данных.
В последующем это поможет наиболее быстро и точно определять роль технического состояния автомобиля в чрезвычайных ситуациях, в дорожно-транспортных происшествиях и определять виновность конструкции, и определять степень вины водителя как выполняющего правила дорожного движения или как следящего за технической исправностью автомобиля. С другой стороны, это позволит формализовать и упорядочить процесс проведения технического осмотра, а соответственно – повысить качество, надежность и безопасность транспортных средств, двигающихся по дорогам страны.