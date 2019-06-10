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В России работают над созданием беспилотного трамвая
13 июня в 12:46 Транспорт 2 253 Васильева Елена
Беспилотный трамвай Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ), являющегося филиалом Центра им. М. В. Хруничева, создается на базе разработанных для сельского хозяйства технологий. Об этом сегодня сообщил информагентству ТАСС генеральный директор Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Жерегеля.
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее рассказал в ходе лекции в МГУ о рассмотрении на базе УКВЗ проекта разработки беспилотного городского пассажирского трамвая.
Жерегеля отметил: «Мы хотим разработать «машинное зрение» и попытаться внедрить отработанные нашим НПО автоматики технологии, в том числе разработанные для сельского хозяйства, комбайнов, то есть адаптировать их для трамвая для беспилотного вождения».
Глава ОРКК сказал, что данный вид транспорта наиболее удобен для отработки техники беспилотного вождения. «Машинное зрение» планируют использовать при создании нового трамвая, конкурс на его разработку был начат месяц назад. Жерегеля объяснил, что трамвай будет модульным, низкопольным и будет состоять из композитных материалов.
Беспилотный трамвай разрабатывается в рамках работы программы диверсификации ракетно-космической промышленности.
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Такие технологии должны появляться, в первую очередь, на транспортных средствах, движущихся в абсолютно автономных условиях с минимальными конфликтами с другими участниками движения. Следует ожидать появление таких систем на железнодорожном транспорте и в метрополитене.
Однако трамвай, тем более в условиях большого города, функционирует в составе сложной мультимодальной транспортной системы, и в таких условиях беспилотный вагон трамвая не может ориентироваться на собственное машинное зрение, анализируя окружающую обстановку. Параметры движения беспилотного трамвая должны быть известны заранее другим участникам дорожного движения, в том числе и техническим средствам инфраструктуры организации и управления дорожным движением. Поэтому технологии машинного зрения только для управления трамваем совершенно недостаточно - нужны технологии общения как с другими участниками движения, так и с инфраструктурой системы городского общественного и индивидуального транспорта.