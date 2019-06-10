В России работают над созданием беспилотного трамвая

Беспилотный трамвай Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ), являющегося филиалом Центра им. М. В. Хруничева, создается на базе разработанных для сельского хозяйства технологий. Об этом сегодня сообщил информагентству ТАСС генеральный директор Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Жерегеля.



Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее рассказал в ходе лекции в МГУ о рассмотрении на базе УКВЗ проекта разработки беспилотного городского пассажирского трамвая.



Жерегеля отметил: «Мы хотим разработать «машинное зрение» и попытаться внедрить отработанные нашим НПО автоматики технологии, в том числе разработанные для сельского хозяйства, комбайнов, то есть адаптировать их для трамвая для беспилотного вождения».



Глава ОРКК сказал, что данный вид транспорта наиболее удобен для отработки техники беспилотного вождения. «Машинное зрение» планируют использовать при создании нового трамвая, конкурс на его разработку был начат месяц назад. Жерегеля объяснил, что трамвай будет модульным, низкопольным и будет состоять из композитных материалов.



Беспилотный трамвай разрабатывается в рамках работы программы диверсификации ракетно-космической промышленности.