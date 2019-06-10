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Опубликован предварительный отчет об авиакатастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево
14 июня в 17:31 Транспорт 0 230 Васильева Елена
Межгосударственный авиационный комитет подготовил предварительный отчет о крушении 5 мая в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100. Документ размещен на сайте ведомства.
В преамбуле документа сказано: «Предварительный отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию авиационного происшествия фактическую информацию, а также результаты расшифровки данных бортовых и наземных средств объективного контроля и видеоинформации, результаты законченных к настоящему моменту исследований и другие материалы. При поступлении дополнительной информации отчет может быть уточнен и дополнен».
В докладе сказано, что несмотря на проблемы со связью и автопилотом, командир экипажа оценивал ситуацию как штатную, сказано в отчете.
МАК сообщает: «В 15:12:32 КВС объяснил старшему бортпроводнику, что самолет возвращается, при этом обратил внимание: «Не аварийное, ничего, просто возвращаемся».
Он получил от диспетчера указание снижаться до 900 метров и разворачиваться. В отчете отмечается: «На запрос диспетчера: «...какая-нибудь помощь необходима будет?» экипаж ответил: «Нет, пока все нормально, штатно». На уточняющие вопросы из диспетчерской экипаж отвечал, что существуют проблемы со связью и отсутствует автоматическое управление воздушным судном.
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