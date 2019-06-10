Мантуров: предварительный отчет МАК по авиакатастрофе в Шереметьево подтверждает штатную работу всех систем SSJ 100

В предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по крушению самолета в аэропорту Шереметьево 5 мая подтверждена штатная работа всех систем самолета SSJ 100. Исключение составляет попадание в лайнер молнии.



Об этом журналистам рассказал сегодня глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.



Он сказал: «То, что касается техники. Системы работали в штатном режиме, за исключением попадания молнии в самолет. Когда из-за попадания молнии отключился автопилот, но при этом система настолько четко сработала, предоставила возможность пилоту дальше осуществлять полет. И была возможность либо продолжать полет по заданному маршруту или находиться в зоне выработки топлива для последующей посадки, но пилот принял именно такое решение».