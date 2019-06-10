Автодилеры узрели разницу в статистике АЕБ и реальными продажами автомобилей

Согласно данным АЕБ, в мае 2019 года продажи автомобилей в РФ упали на 6.7% - до 137.6 тысяч штук. Тем временем, статистика регистраций автомобилей свидетельствует о куда большем спаде: -18% или 124.5 тысяч машин. Расхождение в показателях составило 9.6%.



В ассоциации дилеров Renault в «Рено Россия» заявляют, что расхождение в четыре раза превышает сезонность, что говорит об «искусственности данных АЕБ», пишет «Ъ». Автодилеры выделяют несколько причин большой разницы в показателях по продажам. Это и задержки автомобилей у перекупщиков, и «уезжающие» за границу проданные автомобили.



Впрочем, одной из вероятных причин участники рынка называют появление «желтых», непроданных машин, о которых уже отчитались перед АЕБ. Пик «непроданности» пришелся на март, когда японские автопроизводители закрывали финансовый год, а другие производители – квартал. Некоторые концерны просили указать определенный уровень продаж в марте, но затем не все остатки были распроданы.



Эксперты Сейчас.ру поделились своим мнением относительно разницы в показателях по продажам автомобилей.