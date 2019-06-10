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Автодилеры узрели разницу в статистике АЕБ и реальными продажами автомобилей
20 июня в 15:15 Транспорт 2 220 Иван Тихонов
Согласно данным АЕБ, в мае 2019 года продажи автомобилей в РФ упали на 6.7% - до 137.6 тысяч штук. Тем временем, статистика регистраций автомобилей свидетельствует о куда большем спаде: -18% или 124.5 тысяч машин. Расхождение в показателях составило 9.6%.
В ассоциации дилеров Renault в «Рено Россия» заявляют, что расхождение в четыре раза превышает сезонность, что говорит об «искусственности данных АЕБ», пишет «Ъ». Автодилеры выделяют несколько причин большой разницы в показателях по продажам. Это и задержки автомобилей у перекупщиков, и «уезжающие» за границу проданные автомобили.
Впрочем, одной из вероятных причин участники рынка называют появление «желтых», непроданных машин, о которых уже отчитались перед АЕБ. Пик «непроданности» пришелся на март, когда японские автопроизводители закрывали финансовый год, а другие производители – квартал. Некоторые концерны просили указать определенный уровень продаж в марте, но затем не все остатки были распроданы.
Эксперты Сейчас.ру поделились своим мнением относительно разницы в показателях по продажам автомобилей.
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По Вашему мнению, чем можно объяснить разницу в показателях АЕБ и реальных регистраций автомобилей?
Данная ситуация связана с особенностью предоставления отчетностей. При закрытии квартала, года или иного отчетного периода, дилеры иногда вынуждены «добегать» до плановых показателей по итогам квартала путем выкупа автомобилей на свои склады. Фактически эти автомобили выкуплены у автопроизводителей и попадают в статистику АЕБ, но они еще не проданы клиентам и находятся на складах дилеров, поэтому не попадают в статистику по регистрации ТС. Отсюда и расхождения. Как я уже сказал, в отчетные периоды расхождения могут быть выше среднестатистических. В период кризиса на авторынке на продажах выкупленных заранее авто дилеры зарабатывают меньше, поэтому многие не хотят работать по этой схеме.
По Вашему мнению, чем можно объяснить разницу в показателях АЕБ и реальных регистраций автомобилей?
"Основные причины расхождения между публикуемыми АЕБ данными о продажах и статистикой регистраций новых машин — это вывоз купленных в России автомобилей в другие страны и так называемые «желтые продажи». Первый фактор играл значительную роль в период резкого ослабления отечественной валюты, когда увеличение рублевых цен на автомобили не поспевало за ростом курса доллара — в 2014 и 2015 годах. Тогда, благодаря курсовым разницам, покупка нового автомобиля в России была очень выгодна для жителей соседних стран. Но, со временем цены у нас выросли и продажи на вывоз практически сошли на нет. А вот «желтые продажи» напротив, на фоне падения российского рынка новых автомобилей (только в мае он упал на 6,7% по сравнению с прошлым годом) набрали обороты. Объяснение лежит на поверхности: за выполнение плана продаж, дилеры получают от дистрибьютера солидные бонусы, которые могут доходить до 10% стоимости реализованных автомобилей. Без этих бонусов многие компании просто не смогли бы «выйти в плюс» и продолжать бизнес, и поэтому, они отражают в квартальных и годовых отчетах о продажах большее количество автомобилей, чем реально смогло найти покупателей. Отсюда и разница в статистике продаж АЕБ и количестве зарегистрированных новых автомобилей".