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Участники авиаотрасли разрабатывают совместно с Минтрансом планы повышения авиабезопасности
19 июня в 12:26 Транспорт 0 188 Васильева Елена
Участники авиационной отрасли совместно с Минтрансом системно работают над повышением авиабезопасности. Об этом один из участников прошедшего 18 июня под руководством министра транспорта России Евгения Дитриха совещания рассказал информагентству ТАСС.
Собеседник агентства сказал: «Говорилось о том, как улучшить все элементы работы отечественной гражданской авиации. В частности, о постоянной системной работе по повышению авиационной безопасности. Необходимо немедленно реагировать на появление любого «красного индикатора». Надо исключить накопление факторов, критическая масса которых может в итоге привести к авиационному происшествию Для этого участники совещания - каждый в своей сфере - разрабатывают соответствующие планы работы».
В совещании участвовали представители Росавиации и Минтранса, Минпромторга и Ространснадзора, а также государственной корпорации по организации воздушного движения, АО «Гражданские самолеты Сухого», аэропорта Шереметьево и ПАО «Аэрофлот».
Источник рассказал корреспонденту ТАСС: «Речь шла не только о совершенствовании подготовки персонала, но и о том, чтобы нормативные документы, регулирующие процессы в отрасли, полностью соответствовали вызовам времени и требованиям безопасности. Будут сформулированы требования к отечественным производителям в части разработки специальной, в том числе спасательной, техники. Руководителям различных структурных подразделений авиационной отрасли предложено самым активным образом лично участвовать во всех подобных мероприятиях».
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