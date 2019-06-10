Кабмином утверждены новые правила заключения контрактов на автобусные перевозки детей

Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым подписано постановление, в котором содержатся новые условия для перевозчиков, участвующих в конкурсах на автобусные перевозки детей. Автобусы, принадлежащие компаниям-перевозчикам, не должны быть старше десяти лет. Об этом сказано в опубликованном на сайте кабмина тексте документа.



Транспортные средства также должны соответствовать определенным техническим требованиям, в том числе, быть оборудованы тахографами, а также системой ГЛОНАСС или же ГЛОНАСС/GPS.



Нововведения вступят в силу 30 июня 2020 года, тогда же начнется действие аналогичных требований к организованным перевозкам автобусами групп детей.