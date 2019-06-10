|
Кабмином утверждены новые правила заключения контрактов на автобусные перевозки детей
24 июня в 18:28 Транспорт 0 188 Васильева Елена
Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым подписано постановление, в котором содержатся новые условия для перевозчиков, участвующих в конкурсах на автобусные перевозки детей. Автобусы, принадлежащие компаниям-перевозчикам, не должны быть старше десяти лет. Об этом сказано в опубликованном на сайте кабмина тексте документа.
Транспортные средства также должны соответствовать определенным техническим требованиям, в том числе, быть оборудованы тахографами, а также системой ГЛОНАСС или же ГЛОНАСС/GPS.
Нововведения вступят в силу 30 июня 2020 года, тогда же начнется действие аналогичных требований к организованным перевозкам автобусами групп детей.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
НАТО ожидает возвращения России к ДРСМД до 2 августаСегодня в 16:04 Внешняя политика
Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях поднялась до 7,36%Сегодня в 15:12 Банки и кредитование
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Исследование: и iOS, и Android ОС очень уязвимы к удаленным атакам Госдумой принят в III чтении проект закона о выплате компенсаций по ипотечным кредитам многодетным семьям Размер пособия на детей от полутора до трех лет уровняют с региональным прожиточным минимумом ребенка В Минздраве назвали вид рака с самым высоким процентом летальных исходов Премьером подписано постановление, запрещающее повышение цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции