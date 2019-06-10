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МВД заинтересовано в доступе к единой базе данных людей с противопоказаниями к вождению
26 июня в 18:24 Транспорт 0 98 Васильева Елена
МВД России хочет получить доступ к базе данных Минздрава, чтобы за рулем автомобилей не оказывались водители, имеющие противопоказания. Об этом сообщил в ходе заседания Госсовета министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
Он сказал: «Минздравом планируется создание единой информационной базы о гражданах, имеющих медицинские ограничения на управление транспортными средствами. Обеспечение к ней доступа сотрудников полиции позволит снизить риски и избежать случаев, когда за руль садятся лица, у которых есть соответствующие противопоказания».
Министр подчеркнул крайнюю заинтересованность в подобном взаимодействии.
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