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ЛДПР предлагает отказаться от частных камер фиксации нарушений правил дорожного движения
3 июля в 16:15 Транспорт 2 206 Иван Тихонов
Депутаты от фракции ЛДПР Алексей Диденко, Игорь Лебедев, Андрей Свинцов, Ярослав Нилов, Александр Старовойтов и Александр Курдюмов внесли на рассмотрение ГД законопроект № 743069-7 «О внесении изменения в статью 2.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», запрещающий использование на дорогах частных камер фиксации нарушений правил дорожного движения. По мнению авторов документа, камеры должны находиться в собственности государства либо регионов.
В пояснительной записке к предложенному для рассмотрения законопроекту говорится о том, что негосударственные организации и индивидуальные предприниматели, как правило, взимают плату за обслуживание камер фиксации. Владельцы агрегатов получают вознаграждения в зависимости от суммы штрафов. Ввиду этого, по мнению депутатов, «частники» заинтересованы в увеличении количества правонарушений и с этой целью нередко увеличивают показатель погрешности. Такая практика является нарушением прав автомобилистов.
Вдобавок, в ЛДПР считают целесообразным наделить правом правительство устанавливать требования к местам установки камер и к их функциональным возможностям.
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По Вашему мнению, стоит ли отказываться от частных камер фиксации нарушений ПДД? Нарушают ли «частники» права водителей?
Согласно имеющимся данным, сейчас на Российский трассах установлено около 15 тысяч комплексов фото- и видеофиксаций, которые отслеживают нарушения ПДД. К концу 2019 года планируется увеличить их количество на 11%. При этом только одна частная компания, работающая в Московской области, установила на дорогах около 1000 стационарных и 200 передвижных пунктов фото- и видео контроля ПДД. Однако, стимулом некоторых частных компаний по установке камер наблюдения может быть не обеспечение безопасности дорожного движения, а коммерческая выгода. С каждого штрафа, зафиксированного частной камерой, компания-владелец получает определённый процент. Таким образом, некоторые камеры устанавливаются не в наиболее аварийных местах дорог, а там, где автомобилисты с большей вероятностью нарушат скоростной режим. Также периодически фиксируются случаи некорректной работы частной фото- и видеоаппаратуры. Получается, что когда автомобилист соблюдает ПДД и скоростной режим, все равно вероятность получить «письмо счастья» не исключена. Для того, чтобы подобных случаев не было, предлагается ввести новые поправки в действующее законодательство. Разумеется, моментально отказаться от всех частных камер невозможно, это длительный процесс, на который понадобится около 5 лет. Однако в данный момент Правительство рассматривает возможность сохранить одну частную компанию, которая будет устанавливать камеры на дорогах и фиксировать нарушения с их помощью.
По Вашему мнению, стоит ли отказываться от частных камер фиксации нарушений ПДД? Нарушают ли «частники» права водителей?
Предлагаемый законопроект направлен на ликвидацию коррупционных сделок, связанных с инвестированием в правоохранительную деятельность имущества и труда отдельных лиц. С одной стороны, если используется имущество и труд отдельных граждан, по заявлениям которых должны выноситься постановления о назначении наказаний, необходимо соблюдать положения Конституции РФ и Трудового Кодекса РФ в части запрета бесплатного, заемного, принудительного труда. С другой стороны, если используется имущество и услуги юридических лиц, необходимо обеспечение законности при формировании доказательств. Сейчас, по отношению к должностным лицам, этот принцип соблюдается под угрозой привлечения должностных лиц к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 303 УК РФ за фальсификацию доказательств по делам об административных правонарушениях. Для иных лиц, в чьём распоряжении могут находиться средства фиксации правонарушений и получаемая ими информация, такой ответственности федеральным законом не предусмотрено.
Опять же, в настоящий момент формирование принципов использования средств автоматической фиксации не закончился. К примеру, сейчас КоАП РФ не предусматривает необходимости установления места совершения административного правонарушения (ст. 26.1 КоАП РФ), хотя это место может быть регионом, населенным пунктом, каким-то объектом, либо оно может быть выражено географическими координатами. Лишь в ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ предусмотрено указание в протоколе об административном правонарушении места совершения правонарушения. Как ни смешно это звучит, сейчас в протоколе может быть указано на то, что место нарушения совпадает с каким-то жилым домом, либо находится где-то возле него. ГДЕ ИМЕННО??? Также можно сказать, что в выносимых сейчас постановлениях по автоматической фиксации изредка фигурируют данные геолокации о месте действия, но без указания на то, что по имеющимся географическим координатам находилось средство фиксации, а не фиксируемый объект. Эти вопросы должны быть решены на уровне Правительства РФ в части решения вопросов федерального значения и на уровне правительств субъектов РФ в части решения вопросов местного значения (в области благоустройства территории и т.п.).
Факт появления законопроекта поставил перед Госдумой вопросы, нуждающиеся в разрешении и можно надеяться на то, что он найдет свое место среди иных законов Российской Федерации.