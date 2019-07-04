ЛДПР предлагает отказаться от частных камер фиксации нарушений правил дорожного движения

Депутаты от фракции ЛДПР Алексей Диденко, Игорь Лебедев, Андрей Свинцов, Ярослав Нилов, Александр Старовойтов и Александр Курдюмов внесли на рассмотрение ГД законопроект № 743069-7 «О внесении изменения в статью 2.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», запрещающий использование на дорогах частных камер фиксации нарушений правил дорожного движения. По мнению авторов документа, камеры должны находиться в собственности государства либо регионов.



В пояснительной записке к предложенному для рассмотрения законопроекту говорится о том, что негосударственные организации и индивидуальные предприниматели, как правило, взимают плату за обслуживание камер фиксации. Владельцы агрегатов получают вознаграждения в зависимости от суммы штрафов. Ввиду этого, по мнению депутатов, «частники» заинтересованы в увеличении количества правонарушений и с этой целью нередко увеличивают показатель погрешности. Такая практика является нарушением прав автомобилистов.



Вдобавок, в ЛДПР считают целесообразным наделить правом правительство устанавливать требования к местам установки камер и к их функциональным возможностям.