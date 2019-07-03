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Минтранс РФ прокомментировал отмену рейсов в Чехию

2 июля в 12:31 Транспорт 0 198 Васильева Елена
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Чешские авиавласти нарушают действие соглашений о воздушном сообщении между двумя странами, сказано в релизе Минтранса России.

В сообщении ведомства сказано: «Эти действия [ограничение авиасообщения] чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами. Продолжается переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями. В Митрансе ожидают, что вопрос будет решен в самые сжатые сроки».

«Аэрофлот» ранее сделал сообщение о сокращении, по решению авиационных властей Чехии, количества авиарейсов из Москвы в Прагу с шести до двух ежедневно. Лоукостер «Победа» полностью закрывает рейсы из Москвы в Карловы Вары. «Уральские авиалинии» не будут летать из Екатеринбурга в Прагу.
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