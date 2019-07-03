Уровень снижения аварийности на российских дорогах – недостаточен

Генпрокурор Юрий Чайка заявил на открытии расширенной коллегии Генпрокуратуры по вопросам надзора над безопасностью дорожного движения о недостаточном снижении уровня аварийности на дорогах РФ.



Чайка подчеркнул: «Принимаемые уполномоченными органами меры позволили несколько снизить основные показатели аварийности – на 1,3%. Вместе с тем их нельзя признать достаточными. Обстановка на дорогах страны требует повышенного внимания».



Он также отметил гибель на дорогах 37 тысяч человек в течение двух последних лет, травмы в ДТП получили полмиллиона граждан. Генпрокурор сказал: «Ежегодные экономические потери от дорожно-транспортных происшествий исчисляются миллиардами рублей».



По словам Чайки, в ходе проведенных прокурорами за двухлетний период проверок было выявлено свыше 330 тысяч нарушений законодательства о безопасности дорожной деятельности, безопасности пассажирских перевозок, а также административного законодательства. К ответственности были привлечены 55 тысяч человек, было предъявлено 57 тысяч судебных исков и возбуждено 639 уголовных дел.