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Уровень снижения аварийности на российских дорогах – недостаточен

2 июля в 15:50 Транспорт 0 183 Васильева Елена
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Генпрокурор Юрий Чайка заявил на открытии расширенной коллегии Генпрокуратуры по вопросам надзора над безопасностью дорожного движения о недостаточном снижении уровня аварийности на дорогах РФ.

Чайка подчеркнул: «Принимаемые уполномоченными органами меры позволили несколько снизить основные показатели аварийности – на 1,3%. Вместе с тем их нельзя признать достаточными. Обстановка на дорогах страны требует повышенного внимания».

Он также отметил гибель на дорогах 37 тысяч человек в течение двух последних лет, травмы в ДТП получили полмиллиона граждан. Генпрокурор сказал: «Ежегодные экономические потери от дорожно-транспортных происшествий исчисляются миллиардами рублей».

По словам Чайки, в ходе проведенных прокурорами за двухлетний период проверок было выявлено свыше 330 тысяч нарушений законодательства о безопасности дорожной деятельности, безопасности пассажирских перевозок, а также административного законодательства. К ответственности были привлечены 55 тысяч человек, было предъявлено 57 тысяч судебных исков и возбуждено 639 уголовных дел.
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