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В России дорожают авиабилеты

2 сентября в 12:07 Транспорт 1 200 Васильева Елена
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По итогам текущего года цена авиабилетов возрастет по сравнению с предыдущим годом на 9-10%. Об этом сообщила сегодня газета «Известия», ссылаясь на слова заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Бориса Шокурова.

Он отметил: «Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV - всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается». Согласно данных АЭВТ, авиакомпании в 2018 году понесли убытки в сумме порядка 54 млрд рублей. В первом же квартале текущего года размер операционных убытков авиакомпаний составил уже 45 млрд рублей, а это на 32% больше, чем в течение аналогичного периода 2018 года.

Опрошенные «Известиями» эксперты сообщили о том, что объективными предпосылками для роста цен на авиабилеты стали резкий скачок цен на авиакеросин в 2018 году, а также избыточное количество мест в действующем авиационном флоте. Поэтому нет и предпосылок для снижения цен в долгосрочной перспективе, а с приходом «высокого сезона» цена перелетов снова начнет расти.

Одним из механизмов сдерживания роста стоимости авиабилетов в условиях резкого повышения стоимости топлива является демпфер на керосин, то есть выплата авиаперевозчикам компенсации при резком росте цен на авиационное топливо.

Пресс-служба Министерства финансов сообщила «Известиям» о том, что в случае роста цен6ы нефти до $65 за баррель российские авиаперевозчики могут рассчитывать на демпферные выплаты. В Минфине также сообщили о том, что авиакомпании получат также и частичную компенсацию расходов на покупку керосина, составляющую 3024 рубля за тонну. В 2018 году на данные цели из бюджета выделили 21 млрд рублей.
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Гареев Роман (к.э.н., доцент кафедры Индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова)

Тенденция подорожания авиабилетов негативно отражается на туристических потоках внутри страны. Дорогие билеты отпугивают туристов посещать дальние регионы России, заставляют пересматривать свои путешествия в период отпуска, а также выбирать альтернативные виды транспорта (автобусы, поезда, автомобили).
Вместе с тем одним из ключевых механизмов поддержки авиакомпаний, способных оказать содействие сдерживанию цен на билеты в условиях резкого роста стоимости топлива, может стать демпфер на керосин - компенсация перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо.

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