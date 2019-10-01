|
В России дорожают авиабилеты
2 сентября в 12:07 Транспорт 1 200 Васильева Елена
По итогам текущего года цена авиабилетов возрастет по сравнению с предыдущим годом на 9-10%. Об этом сообщила сегодня газета «Известия», ссылаясь на слова заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Бориса Шокурова.
Он отметил: «Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV - всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается». Согласно данных АЭВТ, авиакомпании в 2018 году понесли убытки в сумме порядка 54 млрд рублей. В первом же квартале текущего года размер операционных убытков авиакомпаний составил уже 45 млрд рублей, а это на 32% больше, чем в течение аналогичного периода 2018 года.
Опрошенные «Известиями» эксперты сообщили о том, что объективными предпосылками для роста цен на авиабилеты стали резкий скачок цен на авиакеросин в 2018 году, а также избыточное количество мест в действующем авиационном флоте. Поэтому нет и предпосылок для снижения цен в долгосрочной перспективе, а с приходом «высокого сезона» цена перелетов снова начнет расти.
Одним из механизмов сдерживания роста стоимости авиабилетов в условиях резкого повышения стоимости топлива является демпфер на керосин, то есть выплата авиаперевозчикам компенсации при резком росте цен на авиационное топливо.
Пресс-служба Министерства финансов сообщила «Известиям» о том, что в случае роста цен6ы нефти до $65 за баррель российские авиаперевозчики могут рассчитывать на демпферные выплаты. В Минфине также сообщили о том, что авиакомпании получат также и частичную компенсацию расходов на покупку керосина, составляющую 3024 рубля за тонну. В 2018 году на данные цели из бюджета выделили 21 млрд рублей.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Путин раскритиковал позицию Сбербанка, который не желает помогать пострадавшим от паводков жителям Сибири2 сентября в 17:15 Государство
В ФАС не видят оснований для роста стоимости авиабилетов2 сентября в 16:50 Экономика
Медведев: в 75 регионах РФ решена проблема детсадов для детей в возрасте от 3 до 7 лет2 сентября в 15:54 Экономика
Затраты на лекарственные препараты для онкобольных увеличены2 сентября в 15:31 Экономика и бюджет
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Система быстрых платежей станет доступной для B2B-переводов Национальной доменной зоне дали четкое определение Долг россиян за коммунальные услуги превышает 500 млрд рублей «Обоснованно и справедливо»: суд в Киеве освободил из-под стражи журналиста Вышинского Вернулись и заплатим: РФ заплатит в Совет Европы долги по членским взносам
Архив статей
Тенденция подорожания авиабилетов негативно отражается на туристических потоках внутри страны. Дорогие билеты отпугивают туристов посещать дальние регионы России, заставляют пересматривать свои путешествия в период отпуска, а также выбирать альтернативные виды транспорта (автобусы, поезда, автомобили).
Вместе с тем одним из ключевых механизмов поддержки авиакомпаний, способных оказать содействие сдерживанию цен на билеты в условиях резкого роста стоимости топлива, может стать демпфер на керосин - компенсация перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо.