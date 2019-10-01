В России дорожают авиабилеты

По итогам текущего года цена авиабилетов возрастет по сравнению с предыдущим годом на 9-10%. Об этом сообщила сегодня газета «Известия», ссылаясь на слова заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Бориса Шокурова.



Он отметил: «Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV - всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается». Согласно данных АЭВТ, авиакомпании в 2018 году понесли убытки в сумме порядка 54 млрд рублей. В первом же квартале текущего года размер операционных убытков авиакомпаний составил уже 45 млрд рублей, а это на 32% больше, чем в течение аналогичного периода 2018 года.



Опрошенные «Известиями» эксперты сообщили о том, что объективными предпосылками для роста цен на авиабилеты стали резкий скачок цен на авиакеросин в 2018 году, а также избыточное количество мест в действующем авиационном флоте. Поэтому нет и предпосылок для снижения цен в долгосрочной перспективе, а с приходом «высокого сезона» цена перелетов снова начнет расти.



Одним из механизмов сдерживания роста стоимости авиабилетов в условиях резкого повышения стоимости топлива является демпфер на керосин, то есть выплата авиаперевозчикам компенсации при резком росте цен на авиационное топливо.



Пресс-служба Министерства финансов сообщила «Известиям» о том, что в случае роста цен6ы нефти до $65 за баррель российские авиаперевозчики могут рассчитывать на демпферные выплаты. В Минфине также сообщили о том, что авиакомпании получат также и частичную компенсацию расходов на покупку керосина, составляющую 3024 рубля за тонну. В 2018 году на данные цели из бюджета выделили 21 млрд рублей.