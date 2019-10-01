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Рост утильсбора грозит рынку уходом дилеров и ухудшением конкуренции
9 октября в 15:34 Транспорт 1 150 Иван Тихонов
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» отправила письменное обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором высказывает свои опасения о закрытии сотен автоцентров из-за существенного роста утильсбора. Напомним, правительство намерено повысить ставки утильсбора на 70-120%.
Такое повышение, по мнению ассоциации, повлечет за собой уход с рынка ряда автомобильных брендов, ухудшит конкуренцию и сократит доступность линейки для граждан. Паче того, закрытие автоцентров подразумевает массовые увольнения – до 20 тысяч человек, пишет «Ъ». Естественное дело, увеличение утильсбора спровоцирует рост цен на автомобили, результатом которого станет спад сегмента и ухудшение экономической конъюнктуры из-за влияния на смежные отрасли и сокращения налоговых поступлений в бюджет.
Свои опасения по поводу повышения ставок утильсбора ранее высказывали в Ассоциации европейского бизнеса. В письме к правительству в АЕБ указывают на риски снижения доступности автомобилей и отрицательной динамики продаж на рынке.
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По Вашим прогнозам, какие последствия ожидают автомобильный рынок РФ после роста утильсбора?
На протяжении трёх кварталов этого года рынок демонстрирует стагнацию: спрос на авто сократился на 2%, причем россияне все чаще отдают предпочтение бюджетным моделям автомобилей. Любое повышение цен может оказать негативные последствия, как для автодилеров, так и для покупателей. В реальности утилизационный сбор, который был введен государством в 2012 году, сегодня является дополнительной заградительной мерой, призванной не допустить на российский рынок автомобили зарубежного производства. Нововведение значительно увеличит барьер на ввоз иностранных автомобилей. Сегодня импортных авто менее 20% на рынке, в перспективе ближайших лет их доля будет сокращаться. Кроме того, если раньше пошлины и утильсбор вместе составляли 30% от стоимости авто, то по новому предложению Минпромторга эта цифра достигнет 40-45%. В цифрах это увеличение стоимости на 96 тыс рублей. Для клиентов это приведет к выбору более бюджетных моделей, в том числе авто с пробегом, для иностранных концернов - снижению объемов продаж и выручки.