Рост утильсбора грозит рынку уходом дилеров и ухудшением конкуренции

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» отправила письменное обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором высказывает свои опасения о закрытии сотен автоцентров из-за существенного роста утильсбора. Напомним, правительство намерено повысить ставки утильсбора на 70-120%.



Такое повышение, по мнению ассоциации, повлечет за собой уход с рынка ряда автомобильных брендов, ухудшит конкуренцию и сократит доступность линейки для граждан. Паче того, закрытие автоцентров подразумевает массовые увольнения – до 20 тысяч человек, пишет «Ъ». Естественное дело, увеличение утильсбора спровоцирует рост цен на автомобили, результатом которого станет спад сегмента и ухудшение экономической конъюнктуры из-за влияния на смежные отрасли и сокращения налоговых поступлений в бюджет.



Свои опасения по поводу повышения ставок утильсбора ранее высказывали в Ассоциации европейского бизнеса. В письме к правительству в АЕБ указывают на риски снижения доступности автомобилей и отрицательной динамики продаж на рынке.