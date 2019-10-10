В РФ будет введена обязательная проверка на алкоголизм для получения прав

Российским гражданам, желающим получить водительские права или же вернуть их после лишения, придется при прохождении медицинской комиссии сдавать обязательный тест, выявляющий хронический алкоголизм. Об этом сообщила сегодня газета «Коммерсантъ», ссылаясь на приказ Минздрава.



В крови будет определяться наличие карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). В случае его обнаружения человека будут направлять в наркологический диспансер для обследования психиатром-наркологом и проведения «инструментальных и лабораторных исследований», которые выявят наличие или отсутствие у него заболеваний, несовместимых с вождением автотранспортного средства. В особо сложных ситуациях «врачебная комиссия» примет окончательное решение. Сейчас на прохождение CDT-теста отправляет психиатр-нарколог при выявлении симптомов заболеваний, являющихся противопоказанием к управлению автомобилем.



Потенциальным водителям будет также предложено сдать анализ мочи для выявления «психоактивных веществ»: опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона или барбитуратов. Действующий приказ Минздрава указывает, что на подобный анализ человек направляется психиатром-наркологом при обнаружении симптомов соответствующих заболеваний.



В Минздраве сообщили, что приказ, принятый министерством, уже проходит регистрацию в Минюсте. Газета отмечает, что его подготовили «в целях совершенствования медицинского обеспечения безопасности движения в части диагностики употребления психоактивных веществ».



Сейчас для получения водительских прав кандидатам нужно пройти осмотр у офтальмолога, терапевта, нарколога, психиатра и невролога по направлению терапевта.